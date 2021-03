Fiorentina, Pezzella vuole una big: Napoli pronto a fare la sua offerta, cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, il capitano viola German Pezzella in estate potrebbe lasciare il club per approdare in una big del campionato italiano. Prima di tutto il difensore centrale cercherà di portare alla salvezza la squadra il prima possibile e poi si penserà al futuro. Napoli e Roma si sono già fatte avanti e in estate potrebbero arrivare ad offrire fino a 15 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore piace anche al Milan, dove Pioli è uno dei suoi massimi estimatori dopo l'esperienza comune a Firenze.