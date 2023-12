Fiorentina, sfida al Napoli: piacciono due terzini seguiti da ADL

La Fiorentina lavora sul mercato. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul mercato c'è Pasquale Mazzocchi

La Fiorentina lavora sul mercato. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul mercato c'è Pasquale Mazzocchi della Salernitana e una possibilità può essere anche Marco Davide Faraoni dell'Hellas Verona: entrambi sono anche nel mirino del Napoli.

Occhio infine al nome di Emil Holm, terzino che nelle ultime otto partite è stato in panchina per cinque volte e nelle altre tre occasioni ha collezionato 78 minuti in tutto. Holm la scorsa estate s'è trasferito dallo Spezia all'Atalanta: 2.5 milioni di euro per il prestito oneroso e 8.5 milioni di euro per il diritto di riscatto.