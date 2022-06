Fiorentina, si pensa ad un grande colpo in attacco: l'ultima idea è Dzeko

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, per l'attacco di Italiano la Fiorentina starebbe pensando anche a Edin Dzeko.

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, per l'attacco di Italiano la Fiorentina starebbe pensando anche a Edin Dzeko che in caso di ritorno di Lukaku in nerazzurro sarebbe praticamente costretto a dire addio. Il bosniaco guadagna tanto, 5 milioni a stagione, ma i viola vogliono alzare il livello con giocatori di caratura internazionale.