Fiorentina, Sirigu ha risolto il contratto col Napoli prima di firmare: i dettagli dell'accordo

Salvatore Sirigu non ha lasciato il Napoli con la formula del prestito ma a titolo definitivo.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Salvatore Sirigu non ha lasciato il Napoli con la formula del prestito ma a titolo definitivo, trovando l'accordo per la risoluzione consensuale con gli azzurri (c'era in ballo una clausola da 100mila euro) prima di firmare per la Fiorentina. In viola il portiere ha firmato un accordo di sei mesi con un'opzione di rinnovo per la stagione 2023-2024. A riportarlo è Firenzeviola.it.