Fiorentina-Torreira, ora è finita davvero! Pradè ha avvisato l'uruguaiano: trattative interrotte

Tra la Fiorentina e Lucas Torreira è davvero finita, non ci saranno più ulteriori tentativi dei viola per il centrocampista uruguaiano. Lo rivela FirenzeViola.it, spiegando come il calciatore classe '96 sia stato informato nelle scorse ore dal direttore sportivo Daniele Pradè dell'interruzione delle trattative. Attesa a breve una lettera d'addio di Torreira.