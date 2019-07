Fiorentina, Veretout separato in casa: si allena a parte in attesa di novità di mercato

Jordan Veretout si allena ai margini. Il centrocampista della Fiorentina, ormai con le valigie già pronte e sospeso tra Milan, Roma e Napoli, ha sostenuto un solitario allenamento in palestra nella seduta pomeridiana dei viola oggi a Moena. La botta presa nel contrasto con Dabo di ieri non sembra rilevante, col francese che è entrato dapprima in campo coi compagni per poi però ritirarsi dopo appena 30 minuti alla cyclette.