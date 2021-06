Fiorentine, scintille con l’agente di Gattuso: vuole tutto il mercato nelle sue mani

Anche sulle pagine odierne de La Nazione si parla delle frizioni che nelle ultime ore ci sarebbero state tra la Fiorentina e il potente manager Jorge Mendes, agente tra gli altri di Oliveira, ma anche Corona senza dimenticare Guedes del Valencia. Scintille probabilmente legate al prezzo dei giocatori (o di qualcuno di loro) che si vorrebbero consegnare all’allenatore. Fibrillazioni, pare, dovute anche al fatto che la Fiorentina punta molto su elementi della scuderia di Mendes, ma allo stesso tempo non vuole che il mercato viola si concentri tutto o in gran parte nelle mani di un solo manager. E quindi, nel caso specifico, di Mendes. Le operazioni in entrata della Fiorentina dovrebbero assestarsi nelle quattro, cinque unità e strategicamente (forse anche per una questione di commissioni), si vorrebbe evitare che tutto sia sotto il controllo della stessa persona.