Flop Bernardeschi alla Juve: pagato 40mln, ha segnato 12 gol in 4 anni

TuttoNapoli.net

Bernardeschi è sempre più vicino al Napoli. La redazione di Sky Sport traccia un identikit del calciatore: "Dopo tre stagioni a Firenze, Bernardeschi è stato poi acquistato dalla Juventus, che nell'estate del 2017 lo ha comprato per 40 milioni di euro. In cinque annate in bianconero, l'esterno classe 1994 ha disputato 183 partite ufficiali, segnando 12 gol. In totale, Bernardeschi vanta 205 partite in Serie A, con 22 gol segnati".