Flop De Ketelaere al Milan, addio a fine stagione? Ci pensa un club di Serie A

La prima stagione di Charles De Ketelaere nel Milan è stata fino a qui molto complicata e solamente un finale di stagione con il turbo potrebbe portarlo a rovesciare i giudizi sul suo conto. Nonostante le difficoltà di approccio con il panorama italiano (zero gol e un assist fino a qui per lui in 35 apparizioni) sul belga ci sono comunque squadre del nostro campionato molto attente verso l'estate. In particolare è interessata l'Atalanta: Gasperini, tra le altre cose, si è spesso dimostrato un vero e proprio specialista nel recupero di calciatori che non avessero ingranato. A riferirlo è TMW.