Flop Fabian al PSG, dalla Spagna: il Betis lavora al clamoroso ritorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain è stata costellata fin qui da più ombre che luci. Il suo futuro a Parigi è tutt’altro che certo e ancora da scrivere e lo stesso spagnolo potrebbe decidere di lasciare la capitale francese. Secondo quanto riportato da El Nacional, il Betis, club in cui è cresciuto Fabian e dal quale il Napoli lo acquistò, starebbe pensando di riprenderlo. Fabian - si legge - è diventato un oggetto prioritario per il mercato estivo. Tuttavia il Betis non può permettersi un’operazione a titolo definitivo, pertanto l’eventuale affare sarebbe possibile solo in prestito con diritto di riscatto.