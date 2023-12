Flop Insigne: i nuovi agenti provano a liberarlo dal Toronto, ma la Lazio non è convinta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla Lazio e sui desideri del suo allenatore Maurizio Sarri in vista del mercato di gennaio. L'ex Napoli davanti avrebbe riabbracciato molto volentieri Lorenzo Insigne, ma forse anche per l'età che avanza (a giugno farà 33 anni) la società non ha mai dato un'apertura ai manager della You First che da qualche settimana provano a liberarlo dal Toronto.