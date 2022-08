Flop Januzaj: svincolato e accostato al Napoli, può ripartire dalla Serie B

Può chiudersi con un colpo ad effetto il mercato del Venezia

Può chiudersi con un colpo ad effetto il mercato del Venezia. Stando a quanto riferito da Trivenetogoal.it, i lagunari avrebbero messo nel mirino Adnan Januzaj, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Real Sociedad. Una trattativa condotta in prima persona dal patron Duncan Niederauer, che ha già recapitato un'offerta formale al giocatore. L'operazione resta complicata, considerando che l'ex United ha trattato nel corso dell'estate con società come l'Everton e i Los Angeles Galaxy, ma il club veneto è determinato a giocarsi tutte le proprie carte per provare a convincere l'esterno.