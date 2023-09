Flop Pépé all'Arsenal, Arteta: "Non è colpa sua se è stato pagato 80mln..."

Sul rendimento nel nord di Londra del giocatore, oggi tesserato per i Turchi del Trabzonspor, si è espresso Mikel Arteta

La scorsa settimana l'Arsenal ha ufficializzato l'addio di Nicolas Pepe, attaccante franco-ivoriano approdato all'Emirates nell'estate 2019 per 80 milioni di euro fra grandi aspettative (lo voleva fortemente anche il Napoli allora nelle mani di Maurizio Sarri) e ceduto quasi in sordina a causa del suo rendimento altalenante.

Sul rendimento nel nord di Londra del giocatore, oggi tesserato per i Turchi del Trabzonspor, si è espresso Mikel Arteta, tecnico dei Gunners: "Non ero coinvolto nella trattativa per il suo acquisto - spiega il manager spagnolo -, ma posso dire che Nicolas è una persona e un ragazzo fondamentale. Ci ha provato duramente a fare il meglio con la maglia dell'Arsenal. Non è colpa sua se il club lo ha pagato così tanto e se le cose non funzionano è giusto andare avanti. Insistere non avrebbe avuto senso. La decisione di salutarci è stata presa per il bene di tutte le parti in causa". A riportare le dichiarazioni del manager è SkySports UK.