Flop Pepè all’Arsenal: l’ex obiettivo azzurro ad un passo dal Besiktas

Tra i principali e più costosi flop di mercato dell'Arsenal degli ultimi anni, e fresco di addio al Nizza, l'esterno offensivo Nicolas Pépé è tornato in forza alla rosa dei Gunners dopo il prestito in Francia, ma a Londra non ha modo di trovare lo spazio che spera ed è quindi in cerca di una nuova avventura.

L'attesa si direbbe essere finita: il classe 1995 ivoriano con doppio passaporto francese infatti, riferisce L'Equipe, è ormai ad un passo dal firmare con il Besiktas, in Turchia. Dopo aver inizialmente rifiutato la proposta dei bianconeri nelle scorse settimane, adesso Pepe è tornato indietro sulla sua decisione tanto che nelle prossime ore si sosterrà ad esami medici in quel di Parigi propedeutici al successivo trasferimento.