Flop Pepè all’Arsenal: l'ex obiettivo azzurro può tornare in Ligue 1, Nizza in pole

TuttoNapoli.net Il Nizza fa sul serio per Nicolas Pepé. A ribadirlo questo pomeriggio è Sky Sports UK, secondo il quale il club francese starebbe trattando senza sosta con l'Arsenal per riuscire a riportare in Ligue 1 l'esterno offensivo ivoriano. La trattativa per il 27enne è impostata, almeno per ora, sulla base del prestito e il giocatore intanto non è stato convocato per l'ultima gara dei Gunners contro il Bournemouth.