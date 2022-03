Flop Pepè all’Arsenal: l’ivoriano pronto a lasciare il club al termine della stagione

26 anni, Pépé ha raccolto fin qui 18 presenze (e un gol) in tutte le competizioni, giocando solo 8 partite di esse da titolare, 5 delle quali in Premier League

Nicolas Pépé pronto a lasciare l'Arsenal al termine della stagione. L'ivoriano ha commentato venerdì scorso, dopo l'amichevole contro la Francia: "Quando una squadra vince è difficile per un allenatore fare dei cambiamenti. Arteta me lo ha spiegato, io gli ho detto ciò che penso e sa quanto lavori duro. È stata una stagione difficile per me ed è frustrante non giocare, ma devo rispettare la decisione dell'allenatore. Futuro? Sono concentrato per questo finale di stagione, poi vedrò quel che succederà". 26 anni, Pépé ha raccolto fin qui 18 presenze (e un gol) in tutte le competizioni, giocando solo 8 partite di esse da titolare, 5 delle quali in Premier League. Nell'estate 2019 il giocatore sembrava vicino al Napoli.