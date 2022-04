Flop Pepe all’Arsenal: lo stipendio dell'ivoriano pesa sulle casse, in estate sarà ceduto

Nicolas Pépé è stato un flop a tutti gli effetti e l'Arsenal ha deciso di sbarazzarsi di lui.

Diciassette presenze e poco più di 600 minuti in campionato, un solo gol. Nicolas Pépé è stato un flop a tutti gli effetti e l'Arsenal ha deciso di sbarazzarsi di lui. L'esterno ivoriano, arrivato tre anni fa dal Lille per 80 milioni di euro, non ha reso secondo le aspettative e il club londinese gli ha già indicato la via d'uscita. Come riporta il London Evening Standard, il suo stipendio di 7,8 milioni pesa sulle casse della società, che punta a cederlo per finanziare almeno due nuovi acquisti.