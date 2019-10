Focus contratti sul Roma: nuova sosta ma nessun annuncio, 7 azzurri in attesa di rinnovi

Un’altra sosta è andata, ma di rinnovi nemmeno l’ombra. Solitamente, la pausa per le nazionali è un periodo opportuno per la sottoscrizione dei nuovi contratti. In genere è così, ma non sempre. Il Napoli, per ora, non ha fatto annunci. Probabilmente sarà tutto rimandato tra circa un mese, quando ci sarà la sosta di novembre, la terza di questa stagione. Eppure c’è da fare: sono sette gli azzurri che aspettano il nuovo contratto.

Maksimovic. Il difensore serbo dovrebbe essere tra i primi a rinnovare il contratto col Napoli. È in scadenza nel 2021 e ha un ingaggio di 1,2 milioni. Presto dovrebbe arrivare la firma fino al 2024 con un ritocco verso l’alto. C’è l’accordo su tutto, e sembra essere la situazione più fluida.

Gaetano. Rinnovo di contratto anche per il giovane centrocampista ex Primavera. Ha un contratto fino al 2023, ma con ingaggio minimo. Nemmeno 200mila euro. Visto che è entrato in prima squadra sarà presto ricompensato, ma non c’è fretta. Pronto un nuovo contratto fino al 2024 con ingaggio ritoccato su cifre più alte.

Luperto. Discorso simile a Gaetano anche per il difensore Luperto. Ad oggi il suo accordo col Napoli scade nel 2023, con un ingaggio di appena 400mila euro a stagione. Anche per lui arriverà un altro accordo con cifre un po’ più alte. Si tratta di un rinnovo-premio (come per Gaetano) che arriverà a breve, ma senza fretta.

Milik. È probabilmente il discorso più complicato. Il Napoli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, con un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Il Napoli vorrebbe prolungarlo, ma il calciatore ha chiesto quasi 4 milioni. C’è distanza, bisogna trovare un compromesso: ma servirà tempo.

Zielinski. Anche Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2021. Per lui un ingaggio da 1,1 milioni l’anno. Pochi per il calciatore, che chiede un aumento. Ma il nodo è la clausola di 60 milioni, che De Laurentiis vorrebbe togliere e il calciatore vorrebbe tenere così com’è. Anche in questo caso, come per Milik, viene diffuso ottimismo.

Callejon. Anche se andrà in scadenza a giugno, a 33 anni, lo spagnolo non si sente a fine carriera. Oggi guadagna 3 milioni: vorrebbe un nuovo contratto di quattro anni a 4 milioni. Il Napoli ha idee molto diverse: al massimo un biennale alle stesse cifre attuali. José non accetterà questa offerta, ma si potrebbe trovare un accordo per un triennale. Deciderà il calciatore.

Mertens. Discorso molto simile a Callejon: Mertens arriverà a 33 anni a giugno. Nemmeno si sogna di firmare un biennale, cosa che il Napoli gli ha offerto. Vorrebbe un nuovo ingaggio da 5 milioni (oggi ne guadagna 4) con almeno un accordo di quattro anni. Ad oggi il Napoli non andrebbe oltre il biennale. Sia lui che Callejon ritengono di dover essere premiati e non ridimensionati.