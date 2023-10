Focus Tmw - Il Napoli in scadenza: da Osimhen a Kvaratskhelia, il punto sui rinnovi

Il tema del momento, se si pensa al Napoli, non è certo quelle delle scadenze di contratto.

Il tema del momento, se si pensa al Napoli, non è certo quelle delle scadenze di contratto. Gli azzurri sono al centro delle voci sulla panchina di Rudi Garcia, alimentate anche dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Nelle scorse settimane, però, i casi non sono mancati, a partire da quelli riguardanti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, due dei più importanti giocatori in rosa. Ma andiamo con ordine.

Anche oggi Zielinski rinnova domani? - A proposito di casi, in estate al centro del mercato vi è stato anche Piotr Zielinski. Il polacco e il Napoli hanno rispedito ricche offerte dall'Arabia Saudita, con la prospettiva di prolungare l'accordo in essere. A oggi, nonostante la situazione sembrasse delineata, nessuna nuova: ADL non ha ancora messo sul piatto il nuovo contratto, realisticamente al ribasso, e il giocatore attende novità dalla società. Altra situazione da monitorare è quella di Alex Meret: il prolungamento fino al 2024 prevede l'opzione per il club di rinnovare per un ulteriore anno, da capire se prossimamente le parti vorranno arrivare a una definizione di più lungo periodo. Molto improbabile, allo stato attuale, che il discorso venga affrontato con Diego Demme, rimasto sì ma ai margini della rosa. Meno scottante, ma anche questo pare destinato all'inevitabile fumata nera, il rinnovo di Hubert Idasiak.

Il caso Osimhen - Tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025, il più rilevante è senza dubbio il centravanti nigeriano. La storia recente è ben nota: dopo i vaffa a Garcia, i video TikTok hanno aperto un solco potenzialmente non rimarginatile fra il giocatore e la società. Negli ultimi giorni si è anche parlato di un possibile addio all'agente Roberto Calenda, che però ha smentito e bollato come "fake news" la notizia. Il futuro, nonostante Osimhen abbia confermato il proprio impegno e stia vivendo il suo miglior avvio da quando è in Italia, è una terra straniera. A oggi, la trattativa è completamente arenata: può ripartire, ma lo scenario di un addio, già a gennaio o magari la prossima estate, è tutto fuorché da escludere. Orizzonte 2025 anche per Zambo Anguissa e Juan Jesus, per i quali è pero prevista l'opzione per il rinnovo biennale. Distanza con Eljif Elmas, segnalato come uno dei più scontenti della gestione Garcia. Che potrebbe complicare anche i piani su Matteo Politano: l'agente dell'esterno, a settembre, ha dichiarato che l'ex Inter vorrebbe rinnovare a vita. Dalla società, per ora, nessuna nuova.

E Kvara? - L'altro caso caldissimo, appunto, è quello dell'attaccante georgiano. Il suo contratto, per la verità, ha durata molto lunga, fino al 2027: è questo il motivo per il quale De Laurentiis non ritiene opportuno procedere già adesso a un rinnovo. Kvaratskhelia, però, è oggi uno dei giocatori meno pagati della rosa del Napoli: i suoi agenti da tempo chiedono un adeguamento rispetto alle prestazioni, determinanti per la conquista dello scorso scudetto. Il Napoli, sinora, ha risposto picche, aggiungendo anche una smentita piuttosto puntuta alle indiscrezioni - la cui origine il club ha esplicitamente addossato proprio all'entourage del giocatore - su un possibile rinnovo.