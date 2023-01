Focus su Bilal El Khannouss: il 2004 che piace a Napoli e Manchester City

A livello tecnico-tattico parliamo di un fantasista di grande talento ed estro, che deve certamente crescere in ambito fisico ma davvero promettente.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il guizzante classe 2004 Bilal El Khannouss è salito alla ribalta già durante il Mondiale come uno dei più giovani convocati della manifestazione, che ha vissuto con la maglia del Marocco, grandissima rivelazione della rassegna iridata: il gioiellino del Genk è stato così "blindato" dalla selezione africana, che facendolo esordire coi grandi si è messo al riparo da un possibile 'scippo' da parte del Belgio, la cui maglia il giocatore aveva vestito, a livello giovanile, fino al 2021.

A livello tecnico-tattico parliamo di un fantasista di grande talento ed estro, che deve certamente crescere in ambito fisico ma davvero promettente. Non a caso a lui ultimamente si sono interessati club come Manchester City e Napoli.

Nome: Bilal El Khannouss

Data di nascita: 10 maggio 2004