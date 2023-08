Folorunsho ancora out, andrà al Verona: in serata l'incontro decisivo per chiudere

Nella passata stagione, Folorunsho ha vestito la maglia del Bari in Serie B sfiorando la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari.

L'Hellas Verona ed il Napoli sono ad un passo dall'accordo per l'arrivo al Bentegodi di Michael Folorunsho, secondo le ultime raccolte da TMW. Decisiva l'apertura del Verona al prestito oneroso del centrocampista, con le parti che in serata hanno in programma un nuovo incontro per definire gli ultimi dettagli. In conferenza stampa il tecnico Baroni ha espressamente parlato del giocatore, con l'intenzione del club che è quella di averlo a disposizione già per l'inizio del campionato.

Nella passata stagione, Folorunsho ha vestito la maglia del Bari in Serie B sfiorando la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari. Il giocatore è fra i migliori della squadra di Mignani e ha collezionato fra regular season, spareggi e Coppa Italia 32 presenze con 9 reti realizzate e quattro assist.