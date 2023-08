Folorunsho, rinnovo col Napoli e poi in prestito in A: operazione completata

Lo rivela Tuttomercatoweb

Ci siamo per il trasferimento di Michael Folorunsho dal Napoli all'Hellas Verona a titolo temporaneo. Reduce dall'ottima stagione al Bari, l'attaccante classe '98 ha raggiunto l'accordo col club partenopeo per il rinnovo del contratto fino al 2027 per poi andare via in prestito. E ad accoglierlo ci sarà l'Hellas Verona, club pronto a definire l'operazione già questa settimana.

Classe '98, Folorunsho cresciuto nel settore giovanile della Lazio e poi esploso grazie alla Virtus Francavilla nell'ultima stagione in Serie B con la casacca biancorossa ha collezionato 32 presenze complessive e realizzato nove gol