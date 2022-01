Folorunsho torna alla Reggina: il centrocampista si trasferisce in prestito

La Reggina ha chiuso in maniera positiva il lungo inseguimento. Nonostante una concorrenza di primo livello, grazie anche alla ferma volontà del calciatore, è riuscita a riportare in amaranto Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli. Un elemento prezioso nel nuovo scacchiere tattico di mister Stellone, un calciatore che può essere impiegato in diverse zone del campo, quindi una risorse di straordinaria importanza. Lo si legge su City Now.