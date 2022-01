Folorunsho verso il rientro a Napoli: piace ad altri tre club di Serie B

L’obiettivo principale del Pisa in questo mercato di gennaio è un centravanti. I nomi più caldi in questa fase di mercato sono Ernesto Torregrossa della Sampdoria, su cui si muovono diversi club di Serie B, e Adam Buksa del New England Revolution, mentre Ceter e Babacar appaiono sempre più lontani. A centrocampo invece continua a piacere Michael Folorunsho in procinto di tornare al Napoli dopo l’esperienza al Pordenone su cui si muovono sempre anche le calabresi Cosenza e Reggina. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.