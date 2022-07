Folorunsho vicino all'addio: ci prova di nuovo la Reggina

La Reggina, dopo aver chiuso per Gagliolo, vuole chiudere la trattativa anche per Luca Mazzitelli del Monza e Folorunsho del Napoli

La Reggina, dopo aver chiuso per Gagliolo, vuole chiudere la trattativa anche per Luca Mazzitelli del Monza e Folorunsho del Napoli. Inoltre, i calabresi sono in contatto con Ceppitelli, che avrebbe già accettato l'offerta. Lo si legge sul sito di Gianluca Di Marzio esperto di mercato della redazione di Sky Sport.