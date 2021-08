Fonseca fa retromarcia: no all’MLS, il portoghese vuole restare in Europa

La carriera di Paulo Fonseca, molto probabilmente, non continuerà negli USA. L'ex tecnico della Roma sembrava vicinissimo all'accordo con l'Atlanta United, ma alla fine avrebbe declinato la proposta della franchigia americana. Come riporta Record, il portoghese ha parlato con i dirigenti, che lo avevano scelto per il suo stile di calcio offensivo e gli avevano presentato un contratto di tre anni e mezzo. Fonseca però avrebbe rifiutato perché, per motivi personali e professionali, non ha alcuna intenzione di lasciare l'Europa.