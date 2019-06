Fornals svela: "Il Napoli era interessato a me, ci sono stati contatti ma loro non si sono decisi..."

Pablo Fornals, match-winner di Spagna-Belgio Under 21 (2-1) nella gara degli Europei di categoria giocata questo pomeriggio al Mapei, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW soffermandosi anche sull'interesse del Napoli: "Quella col Belgio era una partita difficile, i nostri avversari ci hanno reso la vita difficile fino alla fine. Credo che entrambe le squadre avrebbero potuto vincere oggi, per fortuna è toccato a noi".

Quanto è stato vicino al Napoli nelle scorse settimane? "Il Napoli era interessato, ci sono stati dei contatti, ma gli azzurri non si sono decisi e io ho dovuto quindi pensare a continuare la mia carriera cercando nuove sfide".

Il centrocampista spagnolo classe '96, ormai ex obiettivo di mercato del Napoli, si è appena trasferito dal Villarreal al West Ham.