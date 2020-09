FOTO - Accostato al Napoli, De Paul verso il Leeds. Indizio social: "Ci vediamo presto?", "Si..."

Rodrigo De Paul è uno dei nomi accostati al Napoli nel corso degli ultimi mesi, ma sul quale il club azzurro non ha mai affondato il colpo in maniera decisiva. Ora l'argentino sembra pronto a trasferirsi in Premier: come mostrato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, proprio De Paul avrebbe di fatto confermato il prossimo passaggio al Leeds su Twitter, commentando positivamente una domanda postagli da una pagina social di tifosi del Leeds: "Ci vediamo presto?", con il giocatore che avrebbe risposto un secco "Si".

Il post dopo poco è stato cancellato da De Paul, ma prontamente sono spuntati gli screenshot sui social.

Rodrigo de Paul is ready to move to Leeds United... and just confirmed the news. It’s up to the two clubs. Negotiations ongoing but Udinese want €40m. ️🇦🇷 #LUFC https://t.co/wZjhJR4evo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2020