FOTO - Allan riparte dagli Emirati: i primi scatti dell'ex Napoli da giocatore dell'Al Wahda

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista brasiliano ex Napoli Allan è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Al Wahda. Già nei giorni scorsi il club di Abu Dhabi aveva annunciato l’imminente arrivo del giocatore, con i documenti necessari che sono però stati completati solo nella giornata di oggi. Il brasiliano intanto ha già dato il via alla sua nuova avventura, come dimostrano le foto sui social dell’Al Wahda che lo ritraggono in azione in campo.