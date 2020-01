FOTO - Anche Ambrabat a Milano: il suo agente oggi ha incontrato l’Inter

Napoli e Inter continuano a sfidarsi sul mercato per il calciatore del Verona Sofyan Amrabat. Il club azzurro sembrava ormai aver messo le mani sul giocatore, ma Il centrocampista non sembra intenzionato ad accettare il Napoli (che aveva già trovato l’accordo per giugno con il Verona). L'Inter, che già nelle scorse settimane aveva mostrato interesse nei confronti del marocchino naturalizzato olandese, nella giornata di oggi ha incontrato il suo procuratore per trovare un accordo e beffare il club partenopeo.