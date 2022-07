FOTO - Giuntoli lavora al sostituto di Koulibaly da Dimaro: Kim resta il preferito

Più indietro le candidature di Francesco Acerbi, che è stato proposto e resiste come opzione secondaria, e Nikola Milenkovic.

Fonte: Pierpaolo Matrone per TMW

Si muove il mercato in casa Napoli. Da una parte chiaramente la cessione di Kalidou Koulibaly, ormai promesso sposo al Chelsea, dall'altra è partita la caccia al suo sostituto, al qualeCristiano Giuntoli lavora insieme al suo staff direttamente dal ritiro di Dimaro. Stamattina il direttore sportivo è apparso sul campo di Carciato, dove si allena la squadra di Spalletti, e continua a parlare con il suo braccio destro Giuseppe Pompilio.

I nomi per il post-Koulibaly

