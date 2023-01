FOTO - Gollini ha scelto il suo numero di maglia

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A ROMA NEI QUARTI DI FINALE: FINISCE 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto a Roma per 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera TIM CUP al centro sportivo Tre Fontane Il Napoli Primavera è stato sconfitto a Roma per 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera TIM CUP al centro sportivo Tre Fontane LE ALTRE DI A ROMA, ANCORA A PARTE PELLEGRINI. AGGREGATO IN PRIMA SQUADRA IL CLASSE 2006 GOLIC Il capitano Lorenzo Pellegrini si è allenato ancora a parte, ma il numero 7 va verso il recupero per la sfida contro gli azzurri. Il capitano Lorenzo Pellegrini si è allenato ancora a parte, ma il numero 7 va verso il recupero per la sfida contro gli azzurri.