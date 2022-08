FOTO - Il Sassuolo saluta Raspadori con le foto da bimbo: "11 anni insieme, per sempre la tua famiglia!"

Lo scrive il Sassuolo sui suoi canali social per annunciare la cessione dell'attaccante cresciuto nelle giovanili del club neroverde

"11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Grazie Jack per l’uomo che sei diventato e per le emozioni che ci hai regalato. Ti vogliamo bene!!! Giacomo #Raspadori ceduto al Napoli", scrive il Sassuolo sui suoi canali social per annunciare la cessione dell'attaccante cresciuto nelle giovanili del club neroverde, mostrando anche un video della sua evoluzione nel corso degli anni.