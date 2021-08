FOTO - Kaio Jorge in volo verso Torino: nei prossimi giorni firmerà per la Juve

Dopo le conferme giunte anche dal Brasile, Kaio Jorge è in partenza verso Torino. Il brasiliano arriverà in Italia nelle prossime ore, per poi scontare la quarantena e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2026. L'accordo è stato trovato per una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro più una percentuale sulla prossima rivendita - 5% - e la possibilità di avere una prelazione per un eventuale prestito.