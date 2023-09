FOTO - L’ex Napoli Marfella si allena già con la Casertana: manca solo l'ufficialità

La Casertana non si ferma, un altro svincolato pronto per i falchetti riammessi in Serie C.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La Casertana non si ferma, un altro svincolato pronto per i falchetti riammessi in Serie C. Il prossimo rinforzo si cela dietro al nome di Davide Marfella, portiere che arriva da svincolato dopo aver vinto lo Scudetto da terzo portiere con il Napoli. Oggi si è già allenato con i nuovi compagni come documentato dal club sui social. ...E C'E' ANCHE MARFELLA | Alla ripresa si è unito al gruppo anche il portiere #DavideMarfella, lo scorso anno laureatosi campione d'Italia con il @sscnapoli. pic.twitter.com/QsIp0gwAfZ — Casertana F.C. (@CasertanaFC) September 11, 2023