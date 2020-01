FOTO - Lobotka inizia a seguire il Napoli sui social: indizio di mercato?

Stanislav Lobotka, secondo gli ultimi rumors di mercato, è il regista che Giuntoli vuole regalare a Gattuso. Lo slovacco sembra essere in procinto di trasferirsi a Napoli con il club di De Laurentiis che sta trattando con la dirigenza spagnola affinchè possa andare in porto quest'operazione di mercato. Intanto, il play del Celta Vigo, come mostrato dalla foto, ha iniziato a seguire sui social il Napoli. Che possa essere un importante indizio di una chiusura imminente?