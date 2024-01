FOTO - Senza ADL è Meluso ad accogliere Mazzocchi: la stretta di mano tra i due

Nel comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli, invece, c'è uno scatto che ritrae il nuovo esterno azzurro insieme a Mauro Meluso.

Visto che Aurelio De Laurentiis in questo momento non si trova in Italia, nel tweet d'annuncio dell'acquisto di Pasquale Mazzocchi non è stata inserita anche la consueta foto della firma del contratto insieme al presidente azzurro.

