FOTO - Sirigu è già della Fiorentina: primo allenamento in attesa dell'annuncio

Non è ancora ufficiale, ma Salvatore Sirigu è già della Fiorentina. In attesa dei comunicati, l'ormai ex portiere del Napoli si è allenamento questa mattina per la prima volta con la squadra di Italiano. Attesa anche per l'annuncio di Gollini che invece dalla Fiorentina, passando per l'Atalanta, si trasferirà al Napoli.