France Football - Lozano promesso sposo al Napoli, ma se non chiude è già pronto il Monaco

Da diverse settimane Hirving Lozano è promesso sposo al Napoli, l'ultimo scoglio da superare era quello legato ai diritti d'immagine. Secondo France Football, l'attaccante messicano non vorrebbe lasciarli al club azzurro, che è solito avocarli a sé. Ed è in questa piccola crepa che vorrebbe inserirsi il Monaco, che non toccherebbe - si legge - questi famosi diritti, senza avere problemi per l'ingaggio da 4 milioni di euro. Se il Napoli non riuscisse a convincerlo a breve - scrive il quotidiano francese - il sodalizio monegasco potrebbe salire nelle quotazioni.