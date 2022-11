Frattesi regalo per Spalletti? E' un'idea, ma la concorrenza è folta: la situazione

Questo perché Davide Frattesi sta progredendo molto rapidamente, diventando una delle mezzali più importanti del campionato di Serie A.

Seguito dal Brighton. Inoltre ieri Roberto De Zerbi ha confermato come il centrocampista piaccia al Brighton, già per il mercato di gennaio."Ho sbagliato, non pensavo fosse così forte. Non credevo potesse essere così completo, è diventato un grande calciatore". Una dichiarazione che assomiglia molto a un'investitura per cercare di portarlo ai Seagulls.

La Roma lo vorrebbe...

Nello scorso gennaio l'Inter lo ha fatto seguire molto da vicino, salvo poi puntare su altri profili come Asllani e Mkhitaryan, anche per una questione di costi (vicini ai 25 milioni). Invece i giallorossi sarebbero anche convinti di prenderlo, ma in questo momento non c'è la disponibilità economica per accontentare il Sassuolo, così come un prestito con diritto-obbligo di riscatto appare un'operazione praticamente impossibile, nonostante ci sia una percentuale sulla rivendita del 30% che tornerebbe ancora nelle casse della Roma. In più c'è il Napoli, per una pista che porterebbe a un regalo Scudetto.