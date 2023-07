Frosinone, ecco il centrale difensivo: arriva dal Sudamerica in vista del Napoli

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane sull'arrivo di un difensore dal mercato sudamericano

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane sull'arrivo di un difensore dal mercato sudamericano. Il Frosinone, prima rivale del Napoli in campionato, ha chiuso per l'arrivo in Ciociaria di Mateus Lusuardi difensore brasiliano classe 2004 dal Criciúma Esporte Clube. Domani verranno limati gli ultimi dettagli e poi l'approdo al Frosinone. Dopo Romagnoli un altro rinforzo per mister Di Francesco.