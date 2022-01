Frosinone, Gatti sulle voci di mercato: “Serie A cambierebbe la vita a me e alla mia famiglia"

Dopo la vittoria del Frosinone sul campo del Parma Federico Gatti, difensore del club ciociaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “I problemi familiari come spinta per intraprendere la carriera da calciatore? Mio padre ad un certo punto è rimasto disoccupato e usato il calcio per arrotondare e portare qualche soldo in più a casa. Le voci di mercato? Io sono un giocatore del Frosinone e darò tutto fino alla morte finché sono qua. Poi la Serie A è un sogno che può cambiare la mia vita e quella della mia famiglia".