Frosinone, rinforzo in vista del Napoli: preso un portiere dalla Fiorentina

Con l'arrivo - ormai ufficiale - di Oliver Christensen alla Fiorentina, e la presenza in rosa del fin qui titolare Pietro Terracciano, si esaurisce lo spazio di Michele Cerofolini all'interno della rosa viola. Promosso portiere di riserva dopo il pesante ko di Sirigu, adesso per il classe '99 è pronta una nuova avventura.

Il passaggio al Frosinone, infatti, ormai si è concretizzato in maniera importante nelle ultime ore, tanto che già domani - secondo quanto raccolto da TMW - arriverà la fumata bianca col club neo promosso in Serie A, per un'operazione a titolo definitivo.