Frosinone, Roberto Insigne andrà al Palermo: l'annuncio del dt Angelozzi

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone, ha parlato di mercato e del futuro di Roberto Insigne in conferenza stampa: "Al 99% Insigne andrà al Palermo, sta facendo le visite mediche. Qui aveva un anno di contratto, lui lo voleva allungare ma conoscete la politica che c'è in questa società da quando ci sono io e per i calciatori di una certa età rinnovo anno per anno. A Palermo gli faranno un triennale, ci siamo abbracciati e salutati.

Sapete la mia filosofia. Ricci invece ha scelto di andare in Turchia l'anno scorso. Ieri mattina l'ho visto, ha un'opportunità di andare in Serie B con un contratto lungo e lunedì penso che andrà in una squadra di B importante".