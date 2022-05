Frosinone, Zerbin ai saluti: a fine stagione tornerà al Napoli

Per Alessio Zerbin quella di questa sera potrebbe essere l'ultima gara con la maglia del Frosinone

Per Alessio Zerbin quella di questa sera potrebbe essere l'ultima gara con la maglia del Frosinone. E se non sarà l'ultima, con i gialloazzurri che sono ancora in corsa per i play off, poco ci manca. L'esterno offensivo classe '98 in questa stagione è arrivato alla maturazione mostrando quelle qualità che finora aveva fatto vedere solo a sprazzi: 30 presenze, nove reti e tre assist per il calciatore. Numeri e prestazioni che hanno convinto il Napoli, proprietario del cartellino, a dargli una possibilità soprattutto qualora dovesse partire Ounas. Zerbin lascerà dunque Frosinone al termine della stagione per essere testato da Spalletti in ritiro con la concreta possibilità di far parte della squadra azzurra il prossimo anno. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.