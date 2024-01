Frosinone, Zerbin è il sostituto di Caso: si attende il via libera dal Napoli

Il Frosinone procedere per la cessione di Giuseppe Caso alla Cremonese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ora il mercato in uscita del Napoli è fermo. Il Frosinone procedere per la cessione di Giuseppe Caso alla Cremonese e aspetta il via libera dal Napoli per Alessio Zerbin. L'esterno andrebbe a sostituire proprio Caso nel tridente ciociaro. A riferirlo è Sky Sport.