Fu a un passo dal Napoli, Lupoli può tornare al Parma dopo 20 anni

A distanza di 20 anni Arturo Lupoli potrebbe tornare in quel Parma dove si mise in mostra nelle giovanili tanto da essere acquistato dall’Arsenal quando era ancora minorenne. Poi una lunga serie di trasferimenti fra Inghilterra, Italia e anche Ungheria con alterne fortune fino alla decisione di chiudere con la carriera di giocatore arrivata nel 2022 dopo una stagione con la maglia dell'Imperia.

Dopo aver fatto il collaboratore tecnico nell’Under 18 del Monza nell'ultima stagione, Lupoli, come riferito da Sky Sport, sarebbe a un passo dal ritorno al Parma dove non è però ancora chiaro il ruolo tecnico che andrebbe a rivestire: allenatore dell'Under 18 o collaboratore tecnico le due ipotesi sul tavolo al momento. Il classe ‘87 inoltre sta ultimando il corso UEFA A a Coverciano per poter poi intraprendere la carriera di allenatore anche alla guida di una prima squadra.