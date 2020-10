Fu accostato al Napoli, Almendra litiga col Boca: non si allena e chiede la cessione

Sampdoria, Roma, Napoli e, per ultimo, il Parma hanno provato a portare via dal Boca Juniors il talento Agustín Almendra. E Il 20enne sembra ormai stufo del muro degli Xeneizes, tanto da averne eretto uno a sua volta: da due settimane non si allena con il club argentino e ha manifestato la volontà di andare via. Il Boca, però, chiede 30 milioni, una cifra che in pochi sono disposti a spendere nonostante le indubbie qualità del centrocampista. A riportarlo è Olé.