Fu inserito nell’affare-Osimhen, l’ex capitano della Primavera Manzi approda all’Entella

TuttoNapoli.net

© foto di Uff. Stampa SS Turris

Rinforzo in difesa per l'Entella, che ha chiuso una trattativa con la Turris. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in Liguria approderà Claudio Manzi, classe 2000, ex capitano della Primavera azzurra (fu inserito nell'affare-Osimhen con il Lille) che si muoverà dalla Campania a titolo definitivo. Si attende soltanto l'ufficialità.