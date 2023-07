Fulham, è fatta per Salisu: il centrale piaceva anche al Napoli

Doppio colpo importante per la retroguardia del Fulham. Il club londinese è ormai vicinissimo all'accordo con il Southampton

Doppio colpo importante per la retroguardia del Fulham. Il club londinese è ormai vicinissimo all'accordo con il Southampton per il trasferimento difensore Mohammed Salisu, difensore ghanese classe 1999. L'ex Valladolid, che piaceva anche al Monaco (ma i Saints hanno rifiutato due offerte) e in passato era finito nel mirino di Napoli e Fiorentina, costerà circa 20 milioni di euro. Il Fulham ha trovato anche un accordo con l'Ajax per l'acquisto di un altro difensore: Calvin Bassey, nato ad Aosta nel 1999, arriverà Inghilterra per oltre 25 milioni di euro. Il nigeriano è atteso nella capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.